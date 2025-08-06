鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調升至421.5元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由409元上修至421.5元，調升幅度3.06%。其中最高估值466元，最低估值320元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
TopBuild公司今(6日)收盤價為408.08元。近5日股價上漲3.06%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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