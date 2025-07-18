鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調升至395元，幅度約5.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由375元上修至395元，調升幅度5.33%。其中最高估值430元，最低估值310元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TopBuild公司今(18日)收盤價為363.11元。近5日股價下跌5.33%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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