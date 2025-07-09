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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調升至370元，幅度約4.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由355元上修至370元，調升幅度4.23%。其中最高估值400元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。

TopBuild公司今(9日)收盤價為368.01元。近5日股價上漲4.23%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLD市場預估目標價

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