金融時報：美國考慮對俄羅斯「影子船隊」祭出新制裁

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-06 11:30

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據英國《金融時報》周二（5 日）報導，如果俄羅斯總統普丁不同意 8 日（本周五）之前停戰，美國將考慮對俄羅斯「影子船隊」祭出新制裁。

美國考慮對俄羅斯「影子船隊」祭出新制裁。（圖：Shutterstock）

若美方真的把「影子船隊」列入黑名單，將是美國總統川普今年 1 月重返白宮以來首次制裁莫斯科。

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據英國《金融時報》報導，兩位消息人士表示，美國對「影子船隊」實施更多制裁，可提高俄羅斯施加的成本。另一位接近美國政府人士說，美方正在考慮一系列選項，包括制裁「影子船隊」。

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避制裁，將這些商用船隻稱為「影子船隊」。西方國家已陸續制裁數百艘被認定是「影子船隊」的俄羅斯船隻，禁止「影子船隊」停靠西方國家港口，停止相關海事服務。

拜登政府已將俄羅斯 213 艘原油、化學品或成品船隻打入制裁名單，而川普推遲對俄羅斯實施進一步製裁，是希望能夠透過談判達成解決方案，結束烏克蘭戰爭。

但川普對普丁拒絕同意停火越來越感到沮喪，並向普丁發出最後通牒，要求他在周五之前改變做法，否則俄羅斯將面臨更嚴厲製裁。