鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-06 10:30

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受美國降息前景的推動，國際金價 (XAUUSDOZ)今 (6) 日朝連 5 日漲勢邁進，主要受到美國降息前景的推動，加上市場期待美國總統川普對聯準會 (Fed) 主席任命的決定，而該貴金屬持續的好表現也讓華爾街長久以來有著「黃金空頭」稱號的花旗集團(C-US) 改變想法。

國際金價連5漲！花旗因「這些事」拋棄看空立場 上調目標價至每盎司3500美元​（圖：Shutterstock）

近日，花旗將未來三個月金價預期從 6 月的每盎司 3300 美元上調至每盎司 3500 美元，預期交易價格區間也從之前的 3100-3500 美元上調至 3300-3600 美元。花旗 6 月曾說未來幾季金價將跌破 3000 美元。

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花旗指出，美國勞動市場數據疲軟、對 Fed 及美國勞工統計局數據可信度的擔憂，以及俄烏衝突引發的地緣政治風險升級，是推動金價走高的關鍵因素。

自 2022 年中以來，全球黃金總需求成長超過 33%，推動金價在今年第二季幾乎翻倍。

儘管在 6 月中旬，花旗曾預測由於投資需求減弱和全球經濟前景改善，金價可能回落，並建議黃金礦商採取保險措施防範價格下跌，但隨著美國 7 月非農就業數據大幅不及預期，僅增加 7.3 萬人，遠低於預期的 10.4 萬人，市場對 Fed 降息預期將迅速升溫，金價價格將上漲。

市場分析認為，目前金價的劇烈波動不僅反映對未來經濟指標的預期，更是對過去兩個月經濟疲軟數據的「追溯性」重新定價。

Fed 官員、舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周一 (4 日) 表示，若勞動市場持續走弱且通膨未出現外溢效應，Fed 在今年可能降息兩次以上，而根據 Fed 在 6 月公布的利率點陣圖，多數官員預計年底前將累計降息 50 個基點。

根據世界黃金協會 (WGC) 發佈的今年第二季報告，在高金價環境下，全球黃金需求總量 (包含場外交易) 達 1249 噸，年增 3%，強勁的投資需求成為推動需求增長的主要動力，其中全球黃金 ETF 凈流入 170 噸，在今年首季創紀錄流入規模支持下，今年上半年全球黃金 ETF 需求總量達 397 噸，創 2020 年以來最高的上半年紀錄。此外，今年第二季全球金條與金幣投資總需求為 307 噸，年增率 11%。

WGC 報告還顯示，今年第二季全球央行購金態勢延續但節奏有所放緩，共增加儲備 166 噸。儘管購金速度放緩，但在持續的全球經濟與地緣政治不確定性條件下，全球央行購金量仍處於顯著高位。

根據 WGC 在 6 月 17 日發佈的《2025 年全球央行黃金儲備調查》，95% 的受訪央行預期未來 12 個月全球央行黃金儲備將進一步增加。