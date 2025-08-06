鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.32元，預估目標價為102.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.67元下修至8.32元，其中最高估值9.33元，最低估值7.63元，預估目標價為102.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.33(9.33)
|11.64
|12.9
|最低值
|7.63(8.48)
|8.38
|11
|平均值
|8.36(8.75)
|9.43
|12.02
|中位數
|8.32(8.67)
|9.02
|12.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.53億
|34.09億
|34.87億
|最低值
|31.06億
|30.74億
|33.38億
|平均值
|31.45億
|32.10億
|34.13億
|中位數
|31.25億
|31.85億
|34.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.62
|4.13
|5.53
|7.40
|8.31
|營業收入
|20.81億
|24.02億
|27.69億
|30.35億
|32.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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