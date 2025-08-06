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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.32元，預估目標價為102.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.67元下修至8.32元，其中最高估值9.33元，最低估值7.63元，預估目標價為102.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.33(9.33)11.6412.9
最低值7.63(8.48)8.3811
平均值8.36(8.75)9.4312.02
中位數8.32(8.67)9.0212.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.53億34.09億34.87億
最低值31.06億30.74億33.38億
平均值31.45億32.10億34.13億
中位數31.25億31.85億34.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.624.135.537.408.31
營業收入20.81億24.02億27.69億30.35億32.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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