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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.29元，其中最高估值1.82元，最低估值0.87元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.82(1.82)1.951.841.63
最低值0.87(0.87)0.80.311.19
平均值1.27(1.26)1.371.281.41
中位數1.29(1.27)1.391.411.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值305.72億312.84億330.82億299.63億
最低值279.42億275.91億272.37億279.21億
平均值285.37億287.18億287.18億290.86億
中位數284.71億284.86億284.36億293.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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