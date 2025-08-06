川普對普丁失去耐心 嗆油價再跌10美元俄就沒錢打仗
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
美國總統川普對俄羅斯總統普丁的耐心正在一點一滴的流失。川普周二在《CNBC》節目中表示，他相信，只要能源價格再跌 10 美元，普丁就會停止殺人。「他別無選擇，因為他的經濟爆爛了（stinks）了。」川普說。
上周一，川普威脅普丁得將與烏克蘭達成和平協議的期限從 50 天縮短至不到兩周，否則將對莫斯科進行新一輪經濟制裁，包含對向其購買石油的貿易夥伴課徵 100% 的「次級關稅」。
印度成川普砲轟目標
俄國利用石油出口收入資助烏克蘭戰爭，儘管西方制裁，印度和中國等國仍持續購買折扣俄油，這激怒了川普。
川普威脅對印度課徵 25% 關稅，並可能在 24 小時內大幅調高。他指控新德里購買俄油轉售牟利，「為戰爭機器加油」。
俄國周二加入這場美印之爭，克宮表示印度有自由選擇貿易夥伴，川普的關稅威脅是「試圖強迫各國停止與俄國貿易關係」。
油價下跌俄經濟承壓
在川普發表上述言論後，截稿前，布倫特原油期貨下跌約 1% 至每桶 68.04 美元。
俄國經濟確實承受沉重壓力。在國際制裁和戰爭拖累下，通膨飆升、生產成本高漲，經濟成長預估將從去年 4.3% 放緩至今年 2.5%。
俄國財政部 4 月已將今年石油天然氣收入預估下調 24%，油價預測從每桶 69.7 美元降至 56 美元，預算赤字估計也從 GDP 的 0.5% 上調至 1.7%。川普的石油價格戰略似乎正中俄國經濟要害。
不過，據《路透》引述消息人士的說法，普丁雖然不願惹怒川普，但也不願放棄戰爭目標，同時並不相信新一輪的經濟制裁有什麼實質的影響力。
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