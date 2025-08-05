search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEXX實驗室IDXX-US的目標價調升至675元，幅度約5.47%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對IDEXX實驗室(IDXX-US)提出目標價估值：中位數由640元上修至675元，調升幅度5.47%。其中最高估值785元，最低估值490元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予IDEXX實驗室評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀1位。

IDEXX實驗室今(5日)收盤價為682.78元。近5日股價上漲5.47%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IDXX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
IDEXX實驗室676-0.99%

延伸閱讀



Empty