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鉅亨速報

盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大漲25.42%，報671.69美元

鉅亨網新聞中心


IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間04日21:30股價上漲136.15美元，報671.69美元，漲幅25.42%，成交量68,199（股），盤中最高價671.69美元、最低價655.00美元。

美股指數盤中表現

IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.25%
  • 近 1 月：-2.1%
  • 近 3 月：+13.49%
  • 近 6 月：+14.18%
  • 今年以來：+29.53%

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美股美股盤中盤中速報IDEXX實驗室

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