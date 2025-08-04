盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大漲25.42%，報671.69美元
鉅亨網新聞中心
IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間04日21:30股價上漲136.15美元，報671.69美元，漲幅25.42%，成交量68,199（股），盤中最高價671.69美元、最低價655.00美元。
美股指數盤中表現
IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.25%
- 近 1 月：-2.1%
- 近 3 月：+13.49%
- 近 6 月：+14.18%
- 今年以來：+29.53%
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