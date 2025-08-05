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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值0.98元，最低估值0.69元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.98(0.98)10.97
最低值0.69(0.69)0.670.8
平均值0.84(0.84)0.840.88
中位數0.83(0.81)0.810.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.44億28.92億30.59億32.23億
最低值26.38億27.22億28.36億32.23億
平均值27.13億28.07億29.32億32.23億
中位數27.22億28.06億29.26億32.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.450.630.850.74
營業收入17.06億18.48億21.79億25.06億26.95億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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