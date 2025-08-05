鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為38.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值0.98元，最低估值0.69元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.98(0.98)
|1
|0.97
|最低值
|0.69(0.69)
|0.67
|0.8
|平均值
|0.84(0.84)
|0.84
|0.88
|中位數
|0.83(0.81)
|0.81
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.44億
|28.92億
|30.59億
|32.23億
|最低值
|26.38億
|27.22億
|28.36億
|32.23億
|平均值
|27.13億
|28.07億
|29.32億
|32.23億
|中位數
|27.22億
|28.06億
|29.26億
|32.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.45
|0.63
|0.85
|0.74
|營業收入
|17.06億
|18.48億
|21.79億
|25.06億
|26.95億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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