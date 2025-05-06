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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:18


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.73元，其中最高估值0.98元，最低估值0.59元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.98(0.98)0.961.04
最低值0.59(0.57)0.680.74
平均值0.77(0.75)0.820.86
中位數0.73(0.7)0.790.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.51億28.74億30.46億32.16億
最低值25.99億27.09億28.53億32.16億
平均值26.97億28.01億29.32億32.16億
中位數27.09億28.15億29.25億32.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.450.630.850.74
營業收入17.06億18.48億21.79億25.06億26.95億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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