鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-05 17:30

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香港金融管理局今 (5) 日購入 64.29 億港元，為一系列維護匯率穩定措施的延續，此前金管局已於 8 月 1 日、7 月 30 日兩度干預匯市。根據媒體計算，金管局一周內通過購買港元從市場抽走的流動性總計達 138.9 億港元，以維持港元兌美元(USDHKD) 匯率在 7.75-7.85 的區間內。

一周內第三次！南向資金持續流入+套利交易 香港金管局今再出手穩匯市（圖：Shutterstock）

南向資金周一 (4 日) 凈賣出約 181 億元，創 5 月 12 日以來最大單日凈賣出金額，加劇港元下行壓力。 同時，香港與美國之間顯著的利差持續吸引交易員做空港元，轉而買入收益率更高的美元資產。

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星展銀行全球市場策略師 Carie Li 指出，南向資金流出以及季節性需求減弱，可能使拋售港元的壓力佔據主導。她表示，巨大的利差將使套利交易保持活躍，預計未來可能還會有更多干預行動。

香港金管局今日干預匯市是自 6 月以來一系列遏制港元跌勢行動的延續。這些行動部分是為了應對今年早些時候抑制港元升值所帶來的後果。此前金管局拋售港元的策略導致本地利率相對於美國大幅下降，進而給港元帶來貶值壓力。

不過，最近美國就業市場數據帶來的轉機可能為香港金管局提供一定喘息空間。上周五 (1 日) 美國公佈的非農就業數據不及預期，引發市場對聯準會 (Fed) 加快降息的預期，若港美兩地利差縮小，有望減輕香港金管局面臨的壓力。

紐約梅隆銀行資深亞太市場策略師 Wee Khoon Chong 說：「美元兌港元買盤可能是受持續的套利交易推動，如果市場在上周美國就業數據疲軟後計入 Fed 進一步降息的預期，那麼這種情況可能不會持續太久。」