〈台幣〉盤整量驟縮 貶0.9分至29.927元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (5) 日升貶互見，量縮觀望，終場收在 29.927 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 6.59 億美元。
新台幣今日以 29.9 元、升值 1.8 分開出，盤中升貶互見、狹幅震盪，全日最高價來到 29.875 元，但未再衝破前一個交易日的高點，全日高低價差 6.6 分，屬區間整理盤。
觀察主要亞幣，升貶互見，星元、泰銖和日元小升近 0.1%，人民幣處平盤左右，韓元則貶約 0.3%，並未有明確的一致方向，美元指數反彈不到 0.05%。
市場持續消化美國疲軟的就業報告，川普也表態近期將宣布新的聯準會理事人選，增強市場降息預期，令美元偏弱。
當前 Fedwatch 數據顯示，聯準會 9 月降息機率超過 94%，降息信號明確，且市場預期，今年降息次數可能多於原本預期的 2 次。
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