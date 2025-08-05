〈台幣〉盤整量驟縮 貶0.9分至29.927元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-05 16:33

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新台幣今 (5) 日升貶互見，量縮觀望，終場收在 29.927 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 6.59 億美元。

新台幣貶0.9分至29.927元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.9 元、升值 1.8 分開出，盤中升貶互見、狹幅震盪，全日最高價來到 29.875 元，但未再衝破前一個交易日的高點，全日高低價差 6.6 分，屬區間整理盤。

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觀察主要亞幣，升貶互見，星元、泰銖和日元小升近 0.1%，人民幣處平盤左右，韓元則貶約 0.3%，並未有明確的一致方向，美元指數反彈不到 0.05%。

市場持續消化美國疲軟的就業報告，川普也表態近期將宣布新的聯準會理事人選，增強市場降息預期，令美元偏弱。