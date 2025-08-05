鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-05 11:40

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微軟 (MSFT-US) 旗下 GitHub 執行長托 Thomas Dohmke 近日向全球開發者發出強烈訊號，在個人部落客發表一篇名為《開發者，重新定義》文章指出，軟體工程師要麼擁抱 AI，不然就離開這個產業。他並強調軟體開發領域正經歷劇烈變革，不僅是編寫程式碼方式的改變，更是開發者身分本質的轉變。

AI革命來了！GitHub執行長：軟體工程師不擁抱AI就轉行 否則未來5年內將被淘汰（圖：Shutterstock）

文章引用了對 22 位已將 AI 深度融入工作流程的開發者的訪談，這些開發者的經驗顯示 AI 並非遙遠的未來，而是當下必備工具，其中一位開發者稱「要嘛擁抱 AI，要嘛就離開這個行業。」

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Dohmke 指出，最初對 GitHub Copilot 這類工具持懷疑態度的開發者，如今已將其視為不可或缺的合作夥伴。這些開發者從懷疑者轉變為 AI 策略家，學會將程式設計任務委託給 AI 代理，把精力集中在情境設計、提示詞工程和驗證上。

處於轉型前沿的開發者表示，他們的角色已從編寫程式轉變為架構和審核 AI 生成的程式碼，不再自稱「編碼者」，而是「程式碼賦能者」，甚至是「程式碼創意總監」。

Dohmke 認為，這種轉型並未降低開發者的價值，反而重新定義了價值。早期採用 AI 工具的開發者獲得了優勢，而非被取代。開發者不再只追求速度或效率優化，而是利用 AI 提升目標雄心，曾經看似遙不可及的複雜任務如今變得可實現。

不過，這種重新定位也帶來職業挑戰，要適應才能避免被淘汰。

Dohmke 預測，隨著 AI 迅速發展，有望實現高達 90% 的程式碼編寫自動化，時間可能發生在兩到五年內，最重要的技能將包括系統設計、AI 熟練度、任務分配和品質保證。