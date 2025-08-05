鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 13:55

‌



中國生成式 AI 正迅猛發展，並快速縮小與美國的技術差距。中國國家網信辦上周三 (7 月 30 日) 發布的《國家資訊發展報告（2024 年）》顯示，截至去年底中國有 302 款生成式 AI 服務完成備案，註冊用戶超 6 億，全年新增 238 款產品，頭部應用日活用戶突破 3000 萬。多款大模型性能躋身全球前列，在影音娛樂、醫療諮詢等領域廣泛應用。AI 核心產業規模接近人民幣 6000 億元，涵蓋晶片、演算法、數據等全產業鏈環節。

9.26%→1.7%！中美AI差距大幅縮小 模型數量半年暴增45% 專家：超越美國只是時間問題（圖：Shutterstock）

7 月 26 日在上海開幕的世界人工智慧大會成為業界風向標，參會企業數量較去年激增 60% 至 800 家左右，除 40 餘款 AI 模型外，還展出 60 多款創新機器人。阿里巴巴等企業現場展示最新技術成果，開源模型成為焦點。根據中國國家網信辦數據，截至 6 月底備案 AI 模型增至 439 款，半年增 45%。

‌



阿里、京東等企業正以 DeepSeek 低成本基礎模式崛起為契機，加速開放科技資源。最新排名顯示，阿里巴巴「Qwen2.5-Max」位居全球第 12 名，超越美國 Meta 同類產品。

中國在 AI 技術追趕上的成效顯著。史丹佛大學研究報告指出，中美大模型表現差距從 2024 年 1 月的 9.26% 大幅縮減至 2025 年 2 月的 1.7%。

但專家指出，挑戰依然存在，中國在尖端半導體領域仍依賴美國技術，美國雖透過《AI 行動計畫》強化技術封鎖，摩根士丹利報告指出硬體限制已影響中國部分模型的升級進度。

不過，輝達執行長黃仁勳上月訪華時說，「全球約 50% 的 AI 研究人員來自中國」，並認可中國在人才儲備和科研生態方面的優勢。

史丹佛大學教授吳恩達分析指出，中國具備超越美國的潛在路徑。