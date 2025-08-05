馬斯克今年來身價蒸發750億美元 年底前全球首富寶座恐換人
鉅亨網編譯鍾詠翔
全球首富馬斯克擔任美國「政府效率部」負責人似乎對他的財富造成比預期更大的打擊，彭博億萬富翁指數顯示，今年來馬斯克的財富已縮水超過 750 億美元，淨資產降至約 3,570 億美元，遠低於 2024 年底超過 4,500 億美元的峰值。
馬斯克身價減少的主要原因，是他所持特斯拉 (TSLA-US) 13% 股份的表現。今年來特斯拉股價已大跌近 20%。
馬斯克全球首富的領先優勢已遭對手蠶食：甲骨文 (ORCL-US) 創始人埃里森和 Meta(META-US) 執行長扎克伯格逐步逼近。目前馬斯克與埃里森身價的差距僅剩約 540 億美元。
甲骨文憑藉人工智慧（AI）戰略和雲端運算業務迎來爆發性增長，今年來股價已飆漲逾 50%，使得埃里森財富迅速飆升。若這一趨勢持續，馬斯克極有可能在年底前失去全球首富寶座。
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