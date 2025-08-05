馬斯克今年來身價蒸發750億美元 年底前全球首富寶座恐換人

全球首富馬斯克擔任美國「政府效率部」負責人似乎對他的財富造成比預期更大的打擊，彭博億萬富翁指數顯示，今年來馬斯克的財富已縮水超過 750 億美元，淨資產降至約 3,570 億美元，遠低於 2024 年底超過 4,500 億美元的峰值。