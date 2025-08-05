鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 04:00

‌



百度集團 (09888-HK) 旗下無人駕駛出行平台蘿蔔快跑周一 (4 日) 宣佈與全球領先的旅遊平台 Lyft 達成策略合作，雙方將攜手在歐洲市場推出無人駕駛出行服務，這是蘿蔔快跑全球化戰略的重要一步。

進軍歐洲！蘿蔔快跑與Lyft強強聯手 2026年在德英兩地部署無人車（圖：Shutterstock）

根據規劃，蘿蔔快跑的第六代無人車將於 2026 年率先在德國和英國落地，隨後逐步擴展至歐洲其他市場，目標是實現數千輛無人車的規模化運營，為當地居民與旅客提供高效、安全的自動駕駛出行選擇。

‌



百度創辦人李彥宏表示，此次與 Lyft 合作並率先進駐德國與英國，是蘿蔔快跑全球化發展的重要里程碑。他強調，百度將持續深化自身在自駕技術領域的創新優勢，與 Lyft 的運營經驗相結合，為歐洲用戶帶來世界級的無人駕駛出行服務，進一步推動技術普惠與全球智慧出行生態的構建。

Lyft 執行長 David Risher 指出，此次合作的核心在於打造卓越的用戶體驗。他強調，百度擁有全球規模最大的自駕出行服務平台，在技術與運營上積累了豐富經驗，能夠有效將無人駕駛出行的安全、可靠與隱私保護等優勢帶入歐洲市場。

此次合作也是 Lyft「人機協同出行網路」策略的重要組成部分，未來自駕車輛將與人類司機互補，為乘客提供更靈活、個性化的出行選擇。

Lyft 作為全球旅遊出行平台的領導者，在車隊管理、用戶運營與在地化服務方面擁有深厚積澱，能有效助力無人駕駛技術快速適應歐洲市場。

業內專家分析，歐洲擁有完善的道路基礎設施與高度數位化的社會環境，為無人駕駛技術的規模化應用提供了理想土壤。蘿蔔快跑與 Lyft 的合作將充分發揮雙方優勢，加速無人駕駛汽車在歐洲的落地與普及，進一步推動全球出行方式的變革。

值得一提的是，早在 7 月 15 日，蘿蔔快跑就已宣布與全球最大的旅遊平台 Uber 達成策略合作，打算在全球多個市場部署數千台無人駕駛汽車。此次與 Lyft 的合作，是蘿蔔快跑在短時間內連續簽約全球兩大出行平台，標誌著其全球化戰略取得突破性進展，也進一步鞏固自身在全球無人駕駛領域的領導地位。

目前，蘿蔔快跑已在全球 15 個城市，包括香港、杜拜、阿布達比等地，部署超過千輛無人駕駛汽車，累計為全球用戶提供超過 1100 萬次出行服務，安全行駛里程突破 1.7 億公里。