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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.61元，其中最高估值2.95元，最低估值2.41元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.95(2.95)3.54.044.8
最低值2.41(2.41)2.93.152.61
平均值2.63(2.65)3.193.664.05
中位數2.61(2.67)3.173.724.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.92億83.49億85.02億88.47億
最低值73.18億75.34億78.00億49.31億
平均值75.35億80.13億81.50億73.91億
中位數75.28億81.38億81.98億83.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.643.062.532.082.16
營業收入36.77億49.31億49.21億49.25億49.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSGI

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