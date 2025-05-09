鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.61元，其中最高估值2.95元，最低估值2.41元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.95(2.95)
|3.5
|4.04
|4.8
|最低值
|2.41(2.41)
|2.9
|3.15
|2.61
|平均值
|2.63(2.65)
|3.19
|3.66
|4.05
|中位數
|2.61(2.67)
|3.17
|3.72
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.92億
|83.49億
|85.02億
|88.47億
|最低值
|73.18億
|75.34億
|78.00億
|49.31億
|平均值
|75.35億
|80.13億
|81.50億
|73.91億
|中位數
|75.28億
|81.38億
|81.98億
|83.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|3.06
|2.53
|2.08
|2.16
|營業收入
|36.77億
|49.31億
|49.21億
|49.25億
|49.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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