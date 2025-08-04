波音F-15戰機生產線停擺 3200名員工罷工抗議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-04 20:18

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綜合外媒周一 (4 日) 報導，波音 (BA-US) 聖路易地區及伊利諾州超過 3200 名戰機組裝工人，在周日否決公司第二份勞資協議後發動罷工。儘管波音開出平均加薪 40%、含 20% 一般性調薪及 5000 美元簽約獎金等條件，工人仍不滿意。

波音戰機工廠有3200員工參與罷工。(圖:Shutterstock)

波音國防產品部門表示，這份為期四年的合約將使平均薪資成長約 40%，包括 20% 的一般性調薪、5000 美元的合約簽署獎金，以及增加定期調薪、更多休假時間和病假。

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「我們對聖路易員工拒絕平均薪資成長 40% 的提案感到失望，」波音聖路易廠區副總裁暨總經理 Dan Gillian 在聲明中表示。不過這份提案與一周前遭到壓倒性否決的首份提案大致相同。

國際機械師暨航太工人協會第 837 分會會長 Tom Boelling 表示，會員們「應該獲得一份能夠反映其技能、奉獻精神，以及在國防領域所扮演關鍵角色的合約。」

波音國防部門表示已為停工做好準備，將實施使用非工會勞工的應變計畫。

這些第 837 分會工人負責組裝波音的 F-15 和 F/A-18 戰機、T-7 教練機，以及正為美國海軍開發的 MQ-25 空中加油無人機。波音國防部門目前正在聖路易地區擴建製造設施，生產新型美國空軍戰機 F-47A，該公司今年剛贏得相關合約。

波音執行長 Kelly Ortberg 在周二的第二季財報分析師會議中淡化罷工影響，指出公司去年已成功度過第 751 分會長達七周的罷工。該分會在西北地區負責商用客機生產，成員多達 3.3 萬人。