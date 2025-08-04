鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 15:50

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最新數據顯示，小米 (01810-HK) 汽車上月交付輛首度突破 3 萬輛大關，引發業界熱議，小米 YU7 實現了令人矚目的逆襲曲線，單周銷量從起步階段的 336 輛迅速攀升至 1628 輛，最終以 4380 輛的月銷量強勢躋身第四名。

小米汽車交付量首破3萬！陸媒：雷軍正瞄準15萬大眾市場​ 再出手兩張王牌（圖：Shutterstock）

中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (4) 日刊文指出，當科技圈的流量焦點雷軍近月鮮少公開露面，外界紛紛猜測這位小米集團創辦人是否正在醞釀新的風暴。事實證明，沉寂並非終點，而是新一輪爆發的前奏。小米汽車即將推出兩款全新車型，分別瞄準入門級市場與家庭用戶賽道，這場被業內視為「王炸」的產品布局，有望重塑中國新能源汽車格局。

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過去兩年，雷軍憑藉個人魅力與小米 SU7、YU7 的連續熱銷，將小米汽車打造成市場奇蹟。首款車型 SU7 上市即刷新新勢力訂單紀錄，第二款 SUV YU7 更創下數倍於前者的預售量，消費者等待交付的周期長達一年。即便如此，近期關於高速車禍、高端車型退訂等負面輿論讓團隊意識到，持續的高曝光可能伴生風險。

知情人士透露，雷軍主動選擇降低聲量，將精力投入新產品研發，這是典型的雷軍式戰略，也就是在寂靜中完成關鍵一擊。

根據汽車自媒體曝光的間諜照顯示，小米首款神秘新車尺寸明顯小於現有產品線，緊湊的車身線條暗示其可能為兩廂轎車或溜背式 SUV，定位 A0 級市場。

分析師指出，該車型大概率採用純電驅動，售價區間可能落在 15 萬至 20 萬元 (人民幣，下同)，直接競爭對手包括本田 Fit、福斯 Polo 等傳統燃油車，以及比亞迪海豚等電動車。

一位不願具名的供應鏈專家指出，這是小米向大眾市場滲透的關鍵棋子，20-30 萬區間的 SU7 和 YU7 已證明產品力，但真正走量需要價格下探至 15 萬元級別。

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更具戰略意義的是代號「崑崙」的增程式 SUV，網傳命名可能為 YU9。網路上的諜照中顯示，該車尺寸超越問界 M8，採用低趴運動設計與三排六座布局，車頂凸起的傳感器模組預示著高階輔助駕駛配置。這款被視為「狙擊理想 L 系列」的產品，將直接挑戰增程式電動車市場的霸主地位。

自理想汽車憑藉家庭用戶定位打開市場以來，該細分賽道年增速超過 40%，而華為問界 M7/M8 的熱銷更證明高端增程車的潛力。

新能源車行業研究員王立說：「小米手握超過 6000 萬粉絲基數，若以 20 萬元級價格提供同等配置，將對現有格局形成顛覆性衝擊。」

市場觀察人士發現，小米此輪產品攻勢暗合雷軍一貫的「價格屠夫」策略。從手機領域的紅米系列到汽車市場的 SU7 標配豪華配置，通過高端產品樹立技術口碑，再以中低端車型實現規模效應，這種「雙軌並進」模式已在多個行業被驗證有效。

值得關注的是，隨著兩款新車推向市場，小米汽車年產能將面臨考驗，因北京工廠目前規劃的產能約 30 萬輛，而 YU7 單款車型的預訂量已消耗近半產能。