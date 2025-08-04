〈台幣〉聯準會9月降息預期升溫 升值逾2角至29.812元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-04 09:54

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隨著美國公布新增就業人數大幅低於市場預期，美元指數走弱，新台幣今 (4) 日以 29.95 元、升值 7.5 分開出後，強勁升值，開盤半小時最高來到 29.812 元，升值達 2.13 角。

聯準會9月降息預期升溫 升值逾2角至29.812元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.95 元開出，直接升破 30 元整數大關，隨後又衝破 29.9 元關卡，法人指出，主要是反映美國公布 7 月非農業就業報告新增就業人數僅 7.3 萬人，大幅低於預期的 10.4 萬人，更創去年 10 月以來新低，因此，使聯準會 (FED) 下月降息機率增加，壓低美元。

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觀察主要亞幣，盤中以新台幣升幅近 0.5% 最多，其次為韓元升值 0.4%，人民幣小升不到 0.1%，星元橫盤整理，泰銖小貶 0.1%，日元則貶近 0.3%，美元指數則下跌約 0.2%。