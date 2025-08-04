鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-04 10:36

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美國總統川普的重要助手、美國國土安全顧問米勒（Stephen Miller）於週日（3 日）公開指責印度透過向俄羅斯購買石油，實際上是為俄羅斯在烏克蘭戰爭提供資金支持。

美國國土安全顧問強烈指責：印度向俄羅斯購買石油等同資助戰爭！(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，米勒強調，川普對印度的立場非常明確：「印度繼續透過購買俄羅斯石油來資助這場戰爭，是美國無法接受的。」

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米勒在福斯新聞節目《Sunday Morning Futures》中表示：「人們會震驚地發現，印度在購買俄羅斯石油方面幾乎與中國並駕齊驅，」反映出美國政府對印度在俄羅斯能源交易上的高度關注。

不過，儘管美國持續施壓，米勒也緩和提到川普與印度總理莫迪（Narendra Modi）之間的關係「非常好」，似乎暗示雙方仍保有溝通空間。

印度駐華盛頓大使館對此尚未回應，但根據《路透》報導，印度政府消息人士透露，儘管面臨美國壓力，印度計劃持續從俄羅斯購買石油以滿足國內能源需求。

由於印度持續購買俄羅斯軍事裝備與能源產品，美國已於上週五（1 日）對印度產品徵收 25% 關稅。