美國貿易代表：川普對數十國關稅已基本確定 未來幾天不再調整

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-04 09:56

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美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周日（3 日）表示，川普上周對多國加徵的新一輪關稅「基本已定」，不會在當前談判中調整。

上周四川普公布一系列針對60多個美國貿易夥伴出口商品的新關稅。（圖：Shutterstock）

上周四川普公布一系列針對 60 多個美國貿易夥伴出口商品的新關稅，包括對加拿大商品設定 35% 關稅、對巴西設定 50% 關稅、對印度設定 25% 關稅、對瑞士設定 39% 關稅。

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這些關稅的生效時間是本周四（8 月 7 日）。當被問及川普是否會在未來幾天內通過談判降低關稅稅率時，格里爾說：「不會。」他說，這些關稅稅率是「根據協議設定的稅率」。

格里爾周日在《CBS News》電視節目中表示：「其中很多都是根據協議設定的關稅稅率，這些協議有些已經宣布，有些沒有，其他的則取決於我國與這個國家的貿易逆差或順差…... 這些關稅稅率基本上是確定的。」

「我的手機肯定會被打爆。有些貿易部長想要進行更多談判，看看他們如何以不同方式與美國合作，但我認為，我國現在已經看到總統關稅計畫的輪廓。」

格里爾還介紹了川普如何考慮關稅：

「當總統考慮這個問題（關稅）時，他會考慮潛在交易，我們會向他介紹各國可能做出的讓步，以及他們可能想做的事情。他將其與可能用於降低赤字的潛在關稅做比較。然後他和顧問討論這個問題。」

他強調，川普在貿易問題上考慮最多的目標還是讓製造業回流美國：

「他試圖解決貿易逆差問題，試圖將製造業轉移回美國。所以，這些都是他在決定是否直接徵收關稅或接受協議時考慮的因素。 」

然而，目前美國經濟學家普遍擔憂，關稅將對美國經濟帶來負面影響。