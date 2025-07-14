「娃哈哈公主」宗馥莉被告 原告自稱是同父異母弟妹

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 06:30

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中國娃哈哈董事長、「娃哈哈公主」宗馥莉因資產糾紛在香港被告，三名原告是宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong），原告律師確認，這三人是宗馥莉的「同父異母弟妹」。

中國娃哈哈董事長、「娃哈哈公主」宗馥莉。（圖：娃哈哈微信）

據《彭博》上周五（11 日）報導，原告律師透露，三人同時在杭州法院提起訴訟，要求獲得各價值 7 億美元的信托基金權益。這些基金據稱是其父生前承諾設立。此前宗馥莉一直被視為宗慶後獨生女。

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原告聲稱，宗慶後曾指示下屬通過香港滙豐銀行設立信托，滙豐賬戶 2024 年初餘額約 18 億美元。文件顯示，截至去年 5 月，已有 110 萬美元被轉出該賬戶。

原告要求凍結該滙豐賬戶，宗馥莉執行父親遺囑，支付數百萬美元資產利息，並賠償資金轉移造成的損失。

宗馥莉代理律師質疑證據效力，稱未獲知宗慶後相關指示。

宗馥莉是娃哈哈創始人宗慶後之女，1982 年 1 月出生於浙江杭州，畢業於美國 Pepperdine 大學，2004 年完成學業後歸國，並加入娃哈哈。

2024 年 2 月 25 日，宗慶後因病醫治無效逝世，享年 79 歲。隨後宗馥莉開始接手父親名下公司，陸續接手杭州娃哈哈食品公司、浙江娃哈哈創投公司等。

不過，宗馥莉的接棒之路並不順利。2024 年 7 月，一封關於娃哈哈集團副董事長宗馥莉的辭職信在網上瘋傳。內容顯示，近期杭州市上城區人民政府和娃哈哈部分股東就宗馥莉對娃哈哈經營管理的合理性提出質疑，致使其無法繼續履行對娃哈哈及其持股公司的管理職責。

但是，在社會廣泛關注之下，五天後，娃哈哈集團發表聲明，稱宗馥莉繼續履行娃哈哈集團相關管理職責。