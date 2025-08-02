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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：好時HSY-US的目標價調升至183元，幅度約3.39%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對好時(HSY-US)提出目標價估值：中位數由177元上修至183元，調升幅度3.39%。其中最高估值220元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予好時評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀4位。

好時今(2日)收盤價為189.38元。近5日股價上漲3.39%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HSY市場預估目標價

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