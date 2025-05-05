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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.74元下修至2.68元，其中最高估值2.77元，最低估值2.59元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.77(2.77)2.912.98
最低值2.59(2.59)2.812.88
平均值2.67(2.69)2.842.91
中位數2.68(2.74)2.832.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.36億42.43億44.35億44.71億
最低值36.90億37.45億38.07億44.71億
平均值39.48億40.52億41.36億44.71億
中位數39.74億40.82億41.32億44.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.751.761.272.472.56
營業收入12.26億15.10億26.01億36.12億38.49億

詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVICI

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