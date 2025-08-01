鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達服務PWR-US的目標價調升至410.5元，幅度約3.01%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達服務(PWR-US)提出目標價估值：中位數由398.5元上修至410.5元，調升幅度3.01%。其中最高估值492元，最低估值354元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予廣達服務評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀2位。
廣達服務今(1日)收盤價為405.965元。近5日股價下跌3.01%，標普指數下跌0.38%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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