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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調降至84.5元，幅度約3.98%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至84.5元，調降幅度3.98%。其中最高估值103元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀10位、保持中立18位、保守悲觀1位。

高知特科技今(2日)收盤價為70.42元。近5日股價下跌3.98%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CTSH市場預估目標價

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