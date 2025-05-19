鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.7元，其中最高估值1.09元，最低估值0.42元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.09(1.09)
|1.12
|0.96
|最低值
|0.42(0.42)
|0.52
|0.64
|平均值
|0.73(0.68)
|0.78
|0.77
|中位數
|0.7(0.55)
|0.71
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.66億
|20.08億
|21.64億
|23.06億
|最低值
|18.16億
|18.78億
|19.44億
|23.06億
|平均值
|18.44億
|19.42億
|20.92億
|23.06億
|中位數
|18.51億
|19.40億
|21.22億
|23.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|營業收入
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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