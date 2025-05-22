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鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.77元，其中最高估值1.09元，最低估值0.42元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.09(1.09)1.120.96
最低值0.42(0.42)0.520.64
平均值0.78(0.75)0.780.77
中位數0.77(0.74)0.710.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.66億20.08億21.64億23.06億
最低值18.19億18.90億19.77億23.06億
平均值18.46億19.44億20.99億23.06億
中位數18.51億19.40億21.22億23.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.420.721.011.08
營業收入11.83億13.27億15.07億16.43億17.46億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMH

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