鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調升至70.5元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬斯可(MAS-US)提出目標價估值：中位數由67.5元上修至70.5元，調升幅度4.44%。其中最高估值88元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予馬斯可評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀1位。
馬斯可今(14日)收盤價為67.47元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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