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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至3.56元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.56元，其中最高估值4元，最低估值3.32元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4(4)4.45.14
最低值3.32(3.3)3.64.25
平均值3.58(3.56)4.074.7
中位數3.56(3.5)4.074.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.56億82.71億86.69億
最低值74.83億76.56億79.35億
平均值76.21億79.42億83.01億
中位數76.06億79.27億82.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.591.623.634.023.76
營業收入71.88億83.75億86.80億79.67億78.28億

詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAS

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