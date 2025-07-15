鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至3.56元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.56元，其中最高估值4元，最低估值3.32元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4(4)
|4.4
|5.14
|最低值
|3.32(3.3)
|3.6
|4.25
|平均值
|3.58(3.56)
|4.07
|4.7
|中位數
|3.56(3.5)
|4.07
|4.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.56億
|82.71億
|86.69億
|最低值
|74.83億
|76.56億
|79.35億
|平均值
|76.21億
|79.42億
|83.01億
|中位數
|76.06億
|79.27億
|82.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.59
|1.62
|3.63
|4.02
|3.76
|營業收入
|71.88億
|83.75億
|86.80億
|79.67億
|78.28億
詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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