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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.41元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.41元，其中最高估值5.72元，最低估值5.19元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.72(5.72)5.294.7
最低值5.19(5.09)3.224.35
平均值5.43(5.33)4.424.53
中位數5.41(5.29)4.444.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值185.11億189.48億193.25億
最低值180.46億177.09億184.00億
平均值183.54億184.17億188.62億
中位數183.97億183.97億188.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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