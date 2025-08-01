鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.41元，預估目標價為49.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.41元，其中最高估值5.72元，最低估值5.19元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.72(5.72)
|5.29
|4.7
|最低值
|5.19(5.09)
|3.22
|4.35
|平均值
|5.43(5.33)
|4.42
|4.53
|中位數
|5.41(5.29)
|4.44
|4.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|185.11億
|189.48億
|193.25億
|最低值
|180.46億
|177.09億
|184.00億
|平均值
|183.54億
|184.17億
|188.62億
|中位數
|183.97億
|183.97億
|188.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|4.57
|營業收入
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
|178.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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