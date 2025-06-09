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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class APARAA-US的目標價調降至11元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)提出目標價估值：中位數由11.5元下修至11元，調降幅度4.35%。其中最高估值16元，最低估值8.5元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Paramount Global - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立13位、保守悲觀10位。

Paramount Global - Class A今(9日)收盤價為22.47元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PARAA市場預估目標價

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