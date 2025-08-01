鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為83.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.27元，其中最高估值1.38元，最低估值1.05元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.38(1.37)
|2
|2.47
|最低值
|1.05(1.02)
|1.4
|1.74
|平均值
|1.25(1.21)
|1.64
|2.16
|中位數
|1.27(1.23)
|1.58
|2.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.06億
|15.50億
|17.43億
|20.40億
|最低值
|12.70億
|14.00億
|16.17億
|20.40億
|平均值
|12.99億
|14.66億
|16.81億
|20.40億
|中位數
|13.01億
|14.65億
|16.80億
|20.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.56
|-2.86
|-2.10
|-1.34
|-0.72
|營業收入
|4.00億
|5.15億
|7.20億
|9.50億
|11.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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