search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為83.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.27元，其中最高估值1.38元，最低估值1.05元，預估目標價為83.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.38(1.37)22.47
最低值1.05(1.02)1.41.74
平均值1.25(1.21)1.642.16
中位數1.27(1.23)1.582.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.06億15.50億17.43億20.40億
最低值12.70億14.00億16.17億20.40億
平均值12.99億14.66億16.81億20.40億
中位數13.01億14.65億16.80億20.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.56-2.86-2.10-1.34-0.72
營業收入4.00億5.15億7.20億9.50億11.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCOR

相關行情

台股首頁我要存股
Procore Technologies Inc71.7-3.77%

延伸閱讀



Empty