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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies IncPCOR-US的目標價調升至82元，幅度約3.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)提出目標價估值：中位數由79.5元上修至82元，調升幅度3.14%。其中最高估值95元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Procore Technologies Inc評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Procore Technologies Inc今(25日)收盤價為74.31元。近5日股價上漲3.14%，標普指數上漲1.05%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PCOR市場預估目標價

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Procore Technologies Inc74.31-0.59%

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