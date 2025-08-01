鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.52元，其中最高估值1.52元，最低估值1.42元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.52(1.52)
|1.65
|1.84
|1.83
|最低值
|1.42(1.42)
|1.46
|1.65
|1.83
|平均值
|1.5(1.48)
|1.53
|1.71
|1.83
|中位數
|1.52(1.48)
|1.51
|1.65
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.61億
|45.29億
|46.05億
|47.82億
|最低值
|44.09億
|40.77億
|43.74億
|47.82億
|平均值
|45.00億
|43.44億
|44.90億
|47.82億
|中位數
|45.06億
|43.73億
|44.90億
|47.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|營業收入
|29.95億
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. IncKKR-US的目標價調升至158元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博格華納BWA-US的目標價調升至42元，幅度約6.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為84.00元
下一篇