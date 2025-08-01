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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.52元，其中最高估值1.52元，最低估值1.42元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.52(1.52)1.651.841.83
最低值1.42(1.42)1.461.651.83
平均值1.5(1.48)1.531.711.83
中位數1.52(1.48)1.511.651.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.61億45.29億46.05億47.82億
最低值44.09億40.77億43.74億47.82億
平均值45.00億43.44億44.90億47.82億
中位數45.06億43.73億44.90億47.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.630.850.971.021.23
營業收入29.95億32.14億35.04億45.23億51.99億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTEK

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