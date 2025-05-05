鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.22元，其中最高估值1.37元，最低估值1.02元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.37(1.4)
|1.96
|2.31
|最低值
|1.02(1.05)
|1.25
|1.45
|平均值
|1.2(1.22)
|1.55
|1.93
|中位數
|1.22(1.24)
|1.55
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|12.93億
|15.37億
|17.22億
|28.69億
|最低值
|12.70億
|14.00億
|16.64億
|28.69億
|平均值
|12.88億
|14.60億
|16.99億
|28.69億
|中位數
|12.88億
|14.62億
|16.99億
|28.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.56
|-2.86
|-2.10
|-1.34
|-0.72
|營業收入
|4.00億
|5.15億
|7.20億
|9.50億
|11.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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