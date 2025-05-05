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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.22元，其中最高估值1.37元，最低估值1.02元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.37(1.4)1.962.31
最低值1.02(1.05)1.251.45
平均值1.2(1.22)1.551.93
中位數1.22(1.24)1.552

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值12.93億15.37億17.22億28.69億
最低值12.70億14.00億16.64億28.69億
平均值12.88億14.60億16.99億28.69億
中位數12.88億14.62億16.99億28.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.56-2.86-2.10-1.34-0.72
營業收入4.00億5.15億7.20億9.50億11.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCOR

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