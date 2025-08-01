鉅亨速報 - Factset 最新調查：博格華納(BWA-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對博格華納(BWA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元上修至4.43元，其中最高估值4.65元，最低估值4.13元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.65(4.5)
|5.55
|6.25
|6.75
|最低值
|4.13(4.13)
|4.34
|4.53
|5.08
|平均值
|4.46(4.36)
|4.85
|5.3
|5.91
|中位數
|4.43(4.35)
|4.89
|5.37
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|143.62億
|152.55億
|162.43億
|171.03億
|最低值
|136.22億
|139.04億
|145.43億
|148.34億
|平均值
|141.68億
|145.15億
|150.95億
|160.31億
|中位數
|142.03億
|145.39億
|149.87億
|161.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.34
|2.24
|3.99
|2.67
|1.50
|營業收入
|101.65億
|148.37億
|158.01億
|141.98億
|140.83億
詳細資訊請看美股內頁：
博格華納(BWA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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