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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：博格華納(BWA-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對博格華納(BWA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元上修至4.43元，其中最高估值4.65元，最低估值4.13元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.65(4.5)5.556.256.75
最低值4.13(4.13)4.344.535.08
平均值4.46(4.36)4.855.35.91
中位數4.43(4.35)4.895.375.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值143.62億152.55億162.43億171.03億
最低值136.22億139.04億145.43億148.34億
平均值141.68億145.15億150.95億160.31億
中位數142.03億145.39億149.87億161.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.342.243.992.671.50
營業收入101.65億148.37億158.01億141.98億140.83億

詳細資訊請看美股內頁：
博格華納(BWA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBWA

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