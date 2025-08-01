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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至-16.15元，預估目標價為550.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-16.42元上修至-16.15元，其中最高估值19.36元，最低估值-16.78元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.36(-15.73)-0.22-0.54
最低值-16.78(-16.78)-0.46-0.54
平均值-10.37(-16.32)-0.37-0.54
中位數-16.15(-16.42)-0.4-0.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值4.76億5.34億4.90億
最低值4.43億4.60億4.71億
平均值4.62億4.81億4.80億
中位數4.62億4.78億4.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.08-5.34-12.982.64-6.06
營業收入4.81億5.11億4.99億4.96億4.63億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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