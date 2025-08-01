鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股NCLH-US的目標價調升至28元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至28元，調升幅度7.69%。其中最高估值35元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予挪威郵輪控股評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀0位。
挪威郵輪控股今(1日)收盤價為25.505元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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