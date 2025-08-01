鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class ARYAN-US的目標價調降至73元，幅度約6.41%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)提出目標價估值：中位數由78元下修至73元，調降幅度6.41%。其中最高估值90元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Ryan Specialty Holdings Inc Class A評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Ryan Specialty Holdings Inc Class A今(1日)收盤價為56.4元。近5日股價下跌6.41%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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