鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.44元，其中最高估值-1元，最低估值-1.83元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1(-1)
|-0.5
|0.03
|0.58
|最低值
|-1.83(-2.06)
|-1.81
|-1.89
|-1.03
|平均值
|-1.45(-1.42)
|-1.14
|-0.83
|-0.23
|中位數
|-1.44(-1.42)
|-1.14
|-0.79
|-0.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.07億
|75.81億
|90.79億
|108.86億
|最低值
|53.22億
|62.57億
|71.97億
|84.34億
|平均值
|56.57億
|68.32億
|80.78億
|99.81億
|中位數
|56.61億
|67.08億
|79.30億
|106.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|營業收入
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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