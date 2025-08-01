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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.44元，其中最高估值-1元，最低估值-1.83元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1(-1)-0.50.030.58
最低值-1.83(-2.06)-1.81-1.89-1.03
平均值-1.45(-1.42)-1.14-0.83-0.23
中位數-1.44(-1.42)-1.14-0.79-0.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.07億75.81億90.79億108.86億
最低值53.22億62.57億71.97億84.34億
平均值56.57億68.32億80.78億99.81億
中位數56.61億67.08億79.30億106.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.46-0.84-1.55-1.87-1.44
營業收入9.24億19.19億22.25億27.99億36.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBLX

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