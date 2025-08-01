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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團EME-US的目標價調升至560元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對EMCOR集團(EME-US)提出目標價估值：中位數由525元上修至560元，調升幅度6.67%。其中最高估值725元，最低估值435元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予EMCOR集團評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。

EMCOR集團今(1日)收盤價為626.425元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EME市場預估目標價

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EMCOR集團626.425-2.02%

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