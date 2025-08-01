鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.84元，其中最高估值2.93元，最低估值2.67元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.93(3.13)
|3.29
|3.5
|3.62
|最低值
|2.67(2.67)
|2.76
|2.75
|2.62
|平均值
|2.83(2.88)
|2.98
|3.09
|3.33
|中位數
|2.84(2.89)
|2.95
|3.03
|3.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.49億
|86.30億
|86.58億
|87.86億
|最低值
|84.52億
|83.48億
|83.18億
|82.58億
|平均值
|85.09億
|84.95億
|85.22億
|86.12億
|中位數
|85.09億
|85.00億
|85.55億
|86.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|-6.14
|營業收入
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
|86.99億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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