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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.84元，其中最高估值2.93元，最低估值2.67元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.93(3.13)3.293.53.62
最低值2.67(2.67)2.762.752.62
平均值2.83(2.88)2.983.093.33
中位數2.84(2.89)2.953.033.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值85.49億86.30億86.58億87.86億
最低值84.52億83.48億83.18億82.58億
平均值85.09億84.95億85.22億86.12億
中位數85.09億85.00億85.55億86.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.303.203.103.20-6.14
營業收入80.40億86.96億90.03億89.53億86.99億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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