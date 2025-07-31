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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)VIV-US的目標價調升至12.5元，幅度約3.97%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)提出目標價估值：中位數由12.02元上修至12.5元，調升幅度3.97%。其中最高估值13.89元，最低估值9.29元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)今(31日)收盤價為11.065元。近5日股價上漲3.97%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VIV市場預估目標價

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Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)11.22+0.09%

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