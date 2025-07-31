鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為77.83元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.86元，其中最高估值4.44元，最低估值3.7元，預估目標價為77.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.44(4.44)
|5.36
|5.94
|6.31
|最低值
|3.7(3.7)
|3.86
|3.84
|3.98
|平均值
|3.95(3.96)
|4.38
|4.84
|5.55
|中位數
|3.86(3.94)
|4.29
|4.91
|5.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|535.79億
|620.36億
|704.11億
|736.64億
|最低值
|466.20億
|380.29億
|416.41億
|461.40億
|平均值
|496.18億
|541.96億
|594.28億
|638.36億
|中位數
|487.11億
|545.13億
|597.19億
|658.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|1.65
|1.73
|2.71
|3.29
|營業收入
|194.13億
|223.78億
|249.98億
|337.00億
|421.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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