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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為77.83元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.86元，其中最高估值4.44元，最低估值3.7元，預估目標價為77.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.44(4.44)5.365.946.31
最低值3.7(3.7)3.863.843.98
平均值3.95(3.96)4.384.845.55
中位數3.86(3.94)4.294.915.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值535.79億620.36億704.11億736.64億
最低值466.20億380.29億416.41億461.40億
平均值496.18億541.96億594.28億638.36億
中位數487.11億545.13億597.19億658.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.381.651.732.713.29
營業收入194.13億223.78億249.98億337.00億421.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVO

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