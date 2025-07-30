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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為84.91元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元下修至3.94元，其中最高估值4.44元，最低估值3.7元，預估目標價為84.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.44(4.44)5.366.056.31
最低值3.7(3.7)3.874.064.5
平均值3.96(3.98)4.434.95.63
中位數3.94(4.03)4.364.915.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值535.79億621.21億710.45億736.64億
最低值467.77億380.29億416.41億461.40億
平均值498.11億546.28億599.34億644.57億
中位數496.29億545.13億597.19億666.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.381.651.732.713.29
營業收入194.13億223.78億249.98億337.00億421.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVO

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