鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至77.83元，幅度約8.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由84.91元下修至77.83元，調降幅度8.34%。其中最高估值117.02元，最低估值46.78元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀17位、保持中立12位、保守悲觀3位。
Novo Nordisk - ADR今(31日)收盤價為50.03元。近5日股價下跌8.34%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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